Губерниев обратил внимание на необычный турнир, заявив, что теперь ОИ не нужны

Российский журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что в Кировской области пройдет турнир по огуречному хрусту "Истобенский огурец", в котором примут участие представители 16 стран.
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