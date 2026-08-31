250 тысяч человек и 185 потерявшихся детей: как прошёл День шахтёра в Караганде

В Караганде празднование Дня шахтёра собрало около 250 тысяч человек. Для обеспечения порядка полиция, Национальная гвардия, спасатели и медики работали в усиленном режиме, передает inKaragandy.
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