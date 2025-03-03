Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 991 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир иванов
    самые стрёмные это англия на этот раз примкнула к новым гитлеровцам ялты им не видатьБлеф и нищета «ед...
  • Ирина Мва
    кишлачников вон из россииПремии себе и сер...
  • Александр Ляшенко
    Это вы кому, или тихо сам с собою?Невербальные знаки

"Гибель восточнославянского мира": Азербайджан готовится к победе в СВО

"Гибель восточнославянского мира": Азербайджан готовится к победе в СВО

Царьград Коллаж Царьграда Пока русские подразделения идут на Запад, Азербайджан присматривается к тому, что остаётся от погибающей Украины и не стесняется пускать щупальца туда, где слабеет контроль занятой войной России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vitaly yanushkevich
Неужели наше правительство не видит, что турки хотят вернуть Крым при помощи мигрантов.
Ответить
16 час.
Ника
О чем вы? Протурецкие лоббисты в Кремле, поэтому и такая ситуация. Песков сколько лет в Турции провел. Мантуров, после начала СВО в Турцию рванул, возможно там и денежки припрятал.
Ответить
11 час.
Николай Тимофеев
Будущее России за Православием  https://www.9111.ru/questions/77777777724488093/
Будущее России за Православием
9111.ru
Ответить
7 час.
наверх