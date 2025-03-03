Царьград Коллаж Царьграда Пока русские подразделения идут на Запад, Азербайджан присматривается к тому, что остаётся от погибающей Украины и не стесняется пускать щупальца туда, где слабеет контроль занятой войной России.
"Гибель восточнославянского мира": Азербайджан готовится к победе в СВО
Комментарии
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vitaly yanushkevich
Неужели наше правительство не видит, что турки хотят вернуть Крым при помощи мигрантов.
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16 час.
Ника
О чем вы? Протурецкие лоббисты в Кремле, поэтому и такая ситуация. Песков сколько лет в Турции провел. Мантуров, после начала СВО в Турцию рванул, возможно там и денежки припрятал.
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11 час.
Николай Тимофеев
Будущее России за Православием https://www.9111.ru/questions/77777777724488093/
Будущее России за Православием
9111.ru
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7 час.
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