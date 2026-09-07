Массированная атака дронов привела к гибели людей в нескольких регионах России

Минобороны России сообщило о массированной атаке украинских беспилотников. По данным ведомства, средства ПВО уничтожили 306 БПЛА самолетного типа над российской территорией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым