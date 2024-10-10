Психотерапевт Крашкина объяснила, как организм реагирует на стресс

И какие органы в опасности Врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, как организм человека реагирует на стресс и к каким проблемам со здоровьем он может привести, передает РИАМО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии