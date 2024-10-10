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Петербургский дневник

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Психотерапевт Крашкина объяснила, как организм реагирует на стресс

Психотерапевт Крашкина объяснила, как организм реагирует на стресс

И какие органы в опасности Врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, как организм человека реагирует на стресс и к каким проблемам со здоровьем он может привести, передает РИАМО.

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