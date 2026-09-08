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Царьград

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МЧС приостановило поиски альпинистов в Безенги из-за погоды

МЧС приостановило поиски альпинистов в Безенги из-за погоды

В Кабардино-Балкарии приостановили поиски пяти альпинистов из-за плохой погоды. После лавины на Мижирги, произошедшей 6 сентября, число погибших возросло до 12.

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