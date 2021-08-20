Русская весна

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Большинство американцев войну в Афганистане назвали ошибкой

Большинство американцев войну в Афганистане назвали ошибкой

Большинство граждан США согласились с бессмысленностью военных действий в Афганистане. Нецелесообразной войну назвали 65%, тогда как 35% респондентов посчитали, что война США в Афганистане стоила того, чтобы сражаться, пишет Associated Press.

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