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Экструзионная 3D-печать на орбите: путь от первых экспериментов до рабочих инструментов

Экструзионная 3D-печать на орбите: путь от первых экспериментов до рабочих инструментов

Зачем вообще печатать пластиком в невесомости Когда речь заходит о космических технологиях, воображение сразу рисует сложнейшие манипуляторы, ионные двигатели или многотонные модули орбитальных станций.

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