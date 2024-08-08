Олимпиада-2024, 9 августа, все медали дня: разыграют награды в футболе, волейболе, легкой атлетике, плавании в Сене, Иман Хелиф сразится за золото в боксе

Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Марафонское плавание Мужчины, 10 км 8:30 Настольный теннис Мужчины, командный разряд 11:00 (матч за бронзу), 16:00 (финал) Парусный спорт Мужчины, кайт 13:13 Скалолазание Мужчины, трудность 13:34 Гребной спринт Женщины, каноэ-двойки, 500 м 13:40 Женщины, байдарки-двойки, 500 м 14:00 Мужчины, байдарки-двойки, 500 м 14:20 Мужчины, каноэ-одиночки, 1000 м 14:40 Хоккей на траве Женщины 15:00 (матч за бронзу), 21:00 (финал) Художественная гимнастика Женщины, личное многоборье 15:30 Прыжки в воду Женщины, трамплин, 3 м 16:00 Тяжелая атлетика Мужчины, до 89 кг 16:00 Футбол Женщины 16:00 (матч за бронзу) Мужчины 19:00 (финал) Волейбол Мужчины 17:00 (матч за бронзу) Велотрек Мужчины, спринт 19:00 Женщины, мэдисон 19:09 Вольная борьба Женщины, до 57 кг 19:15 Мужчины, до 57 кг После 19:15 Мужчины, до 86 кг После 19:15 Легкая атлетика Мужчины Эстафета 4x100 м 20:47 400 м с/б 22:45 Тройной прыжок 21:13 Женщины Эстафета 4x100 м 20:30 400 м 21:00 10 000 м 21:57 Толкание ядра 20:37 Семиборье 21:25 Тхэквондо Женщины, до 67 кг 21:19 Мужчины, до 80 кг 21:34 Пляжный волейбол Женщины 22:00 Брейкинг Женщины 22:15 Бокс Поединки за золото Мужчины, до 71 кг 22:30 Женщины, до 50 кг 22:47 Мужчины до 92 кг 23:34 Женщины, до 66 кг 23:51 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.