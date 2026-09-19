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Газета.ру

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Игорь Шувалов: при поддержке ВЭБ.РФ в 19 регионах России открылись 20 аэровокзалов

Игорь Шувалов: при поддержке ВЭБ.РФ в 19 регионах России открылись 20 аэровокзалов

В 19 регионах России при поддержке ВЭБ.РФ открылись 20 аэровокзальных комплексов, сообщил председатель ВЭБ.

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