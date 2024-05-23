фото: ИЦПМ Более 10 тыс. жителей Москвы и регионов отправили свои рассказы в рамках проекта «Многонациональная Победа»Более 10 тысяч жителей Москвы и регионов отправили рассказы о своих родственниках в рамках проекта «Многонациональная Победа».
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