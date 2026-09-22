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Внимание, сейчас! Авиационная опасность на Кубани – раскаты грома пугают жителей

Внимание, сейчас! Авиационная опасность на Кубани – раскаты грома пугают жителей

Как предупреждают жителей и гостей Кубани, существует угроза падения взрывных устройств. При обнаружении обломков нельзя приближаться или притрагиваться к ним – это может быть смертельно опасно.

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