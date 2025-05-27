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В Minecraft появился город «Билайна» с охотниками на мошенников — в нем раскрывается более 100 скам-схем и способах борьбы с ними

В Minecraft появился город «Билайна» с охотниками на мошенников — в нем раскрывается более 100 скам-схем и способах борьбы с ними

«Билайн» представил собственную карту в метавселенной Minecraft — «Охотники на мошенников». Это детективная игра с элементами кибербезопасности и интеграцией искусственного интеллекта, которая научит геймеров, как не стать жертвой интернет-мошенников.

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