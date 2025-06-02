Выбор семян, посев и встреча первых ростков. Многие жители нашей страны ждут лето с нетерпением, чтобы заняться огородом.
Урожай
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Выбор семян, посев и встреча первых ростков. Многие жители нашей страны ждут лето с нетерпением, чтобы заняться огородом.
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