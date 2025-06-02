«Чеки уже подписаны»: что победа Навроцкого значит для Москвы и Киева

МОСКВА, 2 июня, ФедералПресс. Польша продолжит путь политического прагматизма в духе президента США Дональда Трампа с приходом к власти победившего на президентских выборах Кароля Навроцкого, рассказал НСН политолог Александр Асафов.
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