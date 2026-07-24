Политика как он...
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Политика как она есть

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Пострадавший в Монако бизнесмен написал письмо Альберу II и Зеленскому

Пострадавший в Монако бизнесмен написал письмо Альберу II и Зеленскому

Украинский предприниматель Вадим Ермолаев, получивший травмы при взрыве в Монако, выразил опасения, что расследование покушения на него пытаются свернуть — в частности, из‑за возможной причастности Главного управления разведки (ГУР) Украины.

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