Пострадавший в Монако бизнесмен написал письмо Альберу II и Зеленскому

Политика как она есть

Украинский предприниматель Вадим Ермолаев, получивший травмы при взрыве в Монако, выразил опасения, что расследование покушения на него пытаются свернуть — в частности, из‑за возможной причастности Главного управления разведки (ГУР) Украины.