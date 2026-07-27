Квартира от 3,5 млн рублей рядом с Симферополем: ЖК «Республика» — новый формат комфортной жизни

Еще несколько лет назад основным критерием при выборе квартиры оставалась близость к центру города. Сегодня покупатели смотрят шире: им важно не только удобное расположение, но и качество повседневной жизни — спокойная территория, зеленые дворы, продуманная инфраструктура и возможность быстрее переехать в собственный дом.
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