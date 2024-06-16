Если не Зеленский, то кто

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук – единственный легитимный глава Украины Свято место… После 21 мая одна из самых обсуждаемых тем в связи с украинским кризисом – на кого менять нелегитимного уже Владимира Зеленского.
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