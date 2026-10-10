В России предложили изменить штрафы за нарушения правил перевозки детей

Серьезные угрозы безопасности хотят оставить под жесткими санкциями, а ошибки в документах — наказывать мягче Минэкономразвития выступило с инициативой дифференцировать ответственность за нарушения при организованной перевозке детей — в зависимости от того, насколько серьезную угрозу они создают.