В России предложили изменить штрафы за нарушения правил перевозки детей

Серьезные угрозы безопасности хотят оставить под жесткими санкциями, а ошибки в документах — наказывать мягче Минэкономразвития выступило с инициативой дифференцировать ответственность за нарушения при организованной перевозке детей — в зависимости от того, насколько серьезную угрозу они создают.
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