В МИФИ разработали источник электронов для импортного медоборудования

Сотрудники Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработали опытный образец источника электронов, которые являются основным узлом систем лучевой терапии для лечения онкологии, для импортных аппаратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии