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Николай Цискаридзе: «Я хочу, чтобы год педагога и наставника был всегда»

Николай Цискаридзе: «Я хочу, чтобы год педагога и наставника был всегда»

Пресс-конференция народного артиста России, и.о. ректора Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой, премьера Большого театра Николая Цискаридзе состоялась в ТАСС в преддверии Дня учителя 4 октября 2023 года.

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