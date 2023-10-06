Николай Цискаридзе: «Я хочу, чтобы год педагога и наставника был всегда»

Пресс-конференция народного артиста России, и.о. ректора Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой, премьера Большого театра Николая Цискаридзе состоялась в ТАСС в преддверии Дня учителя 4 октября 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии