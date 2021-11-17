Два велосипеда "укатили" в неизвестном направлении в Уссурийске

В Уссурийске участились случаи угона велосипедов, которые хозяева оставляют на зиму в подъездах. От воров не защищают даже специальные тросы с замками, которые перекусывают воры.
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