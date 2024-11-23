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Царьград

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В Белгородской области дрон тяжело ранил мирного жителя

В Белгородской области дрон тяжело ранил мирного жителя

После атаки беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ) В поселке Октябрьский в Белгородском районе тяжелые ранения получил мирный житель.

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