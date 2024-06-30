Пакет для молока и нейросеть в придачу

Компания «Ламбумиз», производитель молочной упаковки из картона, выходит на биржу. В своих инвестиционных планах она делает ставку не только на собственное развитие, но и на развитие бизнеса клиентовФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «ЛАМБУМИЗ» Цеха «Ламбумиз» оснащены высокопроизводитель ным оборудованиемчитайте на monocle.