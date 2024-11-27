Поставщик школьного питания в Норильске исключил свинину из-за религии

В компании заявили, что говядина и курица полезнее В Норильске приняли решение исключить свинину из школьного меню, о чем сообщает издание "Северный город" со ссылкой на представителя компании "ПроСервис Таймыр".
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