Сергей Собянин рассказал о стратегии развития образования до 2030 года

Новая школа в Молжаниновском имеет три спортзала и просторную столовую Лучшие школы и колледжи, позволяющие получать качественные знания и достойное воспитание всем школьникам и студентам Москвы, — такова основная цель стратегии развития образования до 2030 года», — написал столичный градоначальник в личном блоге на сайте sobyanin.