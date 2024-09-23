Немецкое издание Die Welt утверждает, что бывший канцлер ФРГ от социал-демократов и экс-член совета директоров «Газпрома» Герхард Шрёдер якобы предлагал компромисс по урегулированию конфликта на Украине, но правительство Зеленского не могло свободно принимать решения по этому вопросу.
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