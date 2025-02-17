19FortyFive: Жизнеспособность НАТО находится под вопросом

На протяжении десятилетий Мюнхенская конференция по безопасности служила главным местом встречи западных лидеров, на ней они подтверждали свою общую приверженность коллективной безопасности, однако в этом году ситуация изменилась, сообщает 19FortyFive.
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