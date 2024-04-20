Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Со слезами на глазах: как мошенники обманывают ветеранов перед Днем Победы

Со слезами на глазах: как мошенники обманывают ветеранов перед Днем Победы

Злоумышленники пытаются похищать деньги у пожилых людей под предлогом оформления соцвыплат Дмитрий Булгаков Мошенники стали использовать новые схемы, нацеленные на пожилых людей, в том числе на ветеранов, — об этом предупредили специалисты по кибербезопасности.

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