Со слезами на глазах: как мошенники обманывают ветеранов перед Днем Победы

Злоумышленники пытаются похищать деньги у пожилых людей под предлогом оформления соцвыплат Дмитрий Булгаков Мошенники стали использовать новые схемы, нацеленные на пожилых людей, в том числе на ветеранов, — об этом предупредили специалисты по кибербезопасности.