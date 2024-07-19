Умер белгородский подросток, раненный при ударе по площадке у дома в Шебекино

В белгородской больнице скончался 16-летний подросток, получивший ранение 11 июля при ударе по детской площадке у жилого дома в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
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