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Умер белгородский подросток, раненный при ударе по площадке у дома в Шебекино

Умер белгородский подросток, раненный при ударе по площадке у дома в Шебекино

В белгородской больнице скончался 16-летний подросток, получивший ранение 11 июля при ударе по детской площадке у жилого дома в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

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