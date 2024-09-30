ЦАХАЛ сообщил о начале операции на земле против «Хезболлы» на юге Ливана

Оборонное войско, подконтрольное Тель-Авиву (ЦАХАЛ), сообщило, что её армия приступила к некоторым наземным атакам, направленным против шиитской военизированной группировки «Хесболла» у границ с южной частью Ливанской Республики.
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