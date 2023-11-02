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Полицейский рейд в Электростали показал, что каждый седьмой мигрант должен быть выслан

Полицейский рейд в Электростали показал, что каждый седьмой мигрант должен быть выслан

Две трети проверенных «иностранных специалистов» работали нелегально!В Московской области продолжаются рейды силовиков по проверке миграционного законодательства, и каждый такой рейд дает очень интересную статистику.

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Комментарии
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виктор сапожков
Пора навести порядок с мигрантами, это уже напрягает.
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