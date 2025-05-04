С 1 сентября 2025 года в ряде российских школ начнут ставить оценки за поведение

С 1 сентября 2025 года в некоторых школах Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия стартует апробация новой системы оценивания поведения учащихся.
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