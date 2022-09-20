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«Мы рады такому стремлению»: депутат Швыткин о грядущих референдумах в ДНР и ЛНР

«Мы рады такому стремлению»: депутат Швыткин о грядущих референдумах в ДНР и ЛНР

Общественные палаты ЛНР и ДНР одна за другой выступили с обращением к главам своих республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину соответственно, чтобы те, каждый на своей территории, провели референдумы о вхождении в состав Российской Федерации.

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