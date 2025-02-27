Суд отменил приговор барнаульскому перевозчику Бесчастному для нового рассмотрения дела

Самого предпринимателя на заседании краевого суда не было Алтайский краевой суд в четверг, 27 февраля, отменил приговор перевозчику Олегу Бесчастному и отправил дело в Индустриальный районный суд Барнаула на новое рассмотрение, сообщил корреспондент amic.