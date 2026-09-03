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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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31-летний Льоренте завершил карьеру в сборной Испании: «Знаю, что многие этого не поймут, но это личное решение, очень обдуманное и прочувствованное»

Защитник « Атлетико »  Маркос Льоренте объявил о завершении карьеры в сборной Испании.  «После долгих размышлений я решил завершить свой этап в сборной.

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