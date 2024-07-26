Добыча угля в Украине приостановлена из-за отсутствия экспорта и разрушенных энергоблоков

В Украине временно прекращена добыча угля из-за повреждения энергоблоков электростанций. По словам первого заместителя главы комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Алексея Кучеренко, на складах скопился избыток топлива, поскольку его некуда продавать.
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