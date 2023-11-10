Максим Егоров дал поручения по улучшению охраны социальных учреждений

7 ноября 2023 г в Правительстве региона состоялась рабочая встреча Главы Тамбовской области Максима Егорова с руководителем Тамбовского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра руководителей охранных структур (ФКЦ РОС) Евгением Станкевичем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии