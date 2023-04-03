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Пушилин после убийства военкора Татарского призвал к уничтожению украинского режима

Пушилин после убийства военкора Татарского призвал к уничтожению украинского режима

Врио руководителя Донецкой народной республики Денис Пушилин после убийства в Санкт-Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского призвал к уничтожению режима, который в настоящий момент находится у власти на Украине.

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