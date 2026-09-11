«Неприступная» вражеская крепость в шаге от падения

Соединения группировки «Днепр» успешно продолжают операцию по охвату и штурму Орехова (Запорожская область).
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