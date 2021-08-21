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5 просьб к мужчине, которые не должна озвучивать женщина после 50 лет

5 просьб к мужчине, которые не должна озвучивать женщина после 50 лет

Сегодня наткнулась в сети на список просьб, которые женщина после 50 лет не должна озвучивать своему мужчине.

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Анна Эржибова
Пусть делают что хотят главное чтобы мозг не выносили
Анжела Дацко
да кому эти мужья нужны, не запрещаю общаться, но при этом сама общаюсь с молодыми. А вот деньги на омолаживающие процедуры прошу и буду просить, на то он и муж. Ничего ему не рассказываю, есть для этого подружки,да и не интересно с ним общаться. И не требую с него здорового образа жизни, пусть жрет и пьет, а я о себе беспокоюсь, чтоб выглядеть прекрасно и молодо. И даже очень рада, чтоб не сидел дома со мной, только мешает свободе. Так что я даже довольна таким состоянием дел.

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