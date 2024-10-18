⚡️ВСУшники несут большие невозвратные потери по всей линии фронта⚰️ 🎥🪖Кадры эвакуации раненных солдат противника, которым судьба дала второй шанс.
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⚡️ВСУшники несут большие невозвратные потери по всей линии фронта⚰️ 🎥🪖Кадры эвакуации раненных солдат противника, которым судьба дала второй шанс.
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