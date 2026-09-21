Валиева: я катаю с сообщением туда — к Аллаху, к Богу

Фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями от выступления на контрольных прокатах сборной России. «Хотела просто сделать четверной тулуп… Бывает, не знаю.
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