Daily Mail: Британское правительство советует готовиться к кризису

Британское правительство советует населению подготовиться к национальному кризису, пишет Daily Mail. Незадолго до этого премьер-министр Риши Сунак сообщил, что впереди Великобританию ожидают опасные годы из-за угрозы авторитарных государств, глобальной иммиграции и искусственного интеллекта, и призвал жителей страны обзавестись «набором для выживания» и трехдневным запасом еды.