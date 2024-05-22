Daily Mail: Британское правительство советует готовиться к кризису

Британское правительство советует населению подготовиться к национальному кризису, пишет Daily Mail. Незадолго до этого премьер-министр Риши Сунак сообщил, что впереди Великобританию ожидают опасные годы из-за угрозы авторитарных государств, глобальной иммиграции и искусственного интеллекта, и призвал жителей страны обзавестись «набором для выживания» и трехдневным запасом еды.
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