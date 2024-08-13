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Царьград

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"Хватит разговоров": Возмездие за Курск будет жёстким. Захарова назвала исполнителя - народ поддержал

"Хватит разговоров": Возмездие за Курск будет жёстким. Захарова назвала исполнителя - народ поддержал

В МИД России назвали исполнителя возмездия за Курск. Захарова заявила: "Хватит разговоров". И народ русский поддержал.

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Виталий Кирпиченко
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