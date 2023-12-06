Барнаульский предприниматель предстанет перед судом за продажу цист артемии

Модест

Этих цист на берегах гибнет тысячи тонн. Сам не ам и никому не дам! Нашли, блин, стратегическое сырьё. Золото, платина, уран, алмазы и микроскопические рачки-бокоплавы для выкармливания мальков. Кто-то связанный с выдачей квот добычи биоресурсов просто решил отжать бизнес у человека, когда понял, что это доходное дело, если его кто-то уже организовал и отладил поставки.