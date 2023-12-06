Представитель УФСБ объяснил, что именно нарушил бизнесмен Барнаульский предприниматель предстанет перед судом за контрабанду стратегически важных водных биоресурсов.
Барнаульский предприниматель предстанет перед судом за продажу цист артемии
Комментарии
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Модест
Этих цист на берегах гибнет тысячи тонн. Сам не ам и никому не дам! Нашли, блин, стратегическое сырьё. Золото, платина, уран, алмазы и микроскопические рачки-бокоплавы для выкармливания мальков. Кто-то связанный с выдачей квот добычи биоресурсов просто решил отжать бизнес у человека, когда понял, что это доходное дело, если его кто-то уже организовал и отладил поставки.
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