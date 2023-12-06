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Барнаульский предприниматель предстанет перед судом за продажу цист артемии

Барнаульский предприниматель предстанет перед судом за продажу цист артемии

Представитель УФСБ объяснил, что именно нарушил бизнесмен Барнаульский предприниматель предстанет перед судом за контрабанду стратегически важных водных биоресурсов.

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Комментарии
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Модест
Этих цист на берегах гибнет тысячи тонн. Сам не ам и никому не дам! Нашли, блин, стратегическое сырьё. Золото, платина, уран, алмазы и микроскопические рачки-бокоплавы для выкармливания мальков. Кто-то связанный с выдачей квот добычи биоресурсов просто решил отжать бизнес у человека, когда понял, что это доходное дело, если его кто-то уже организовал и отладил поставки.
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9 час.

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