Звезда «Трудных подростков»: «Если бы не «Созвездие», вряд ли решилась бы идти в ГИТИС»

О наставлениях Дмитрия Туманова, «своих» местах в Татарстане, любимых работах и роли мечты в интервью «Татар-информу» рассказала российская актриса театра и кино, исполнительница одних из главных ролей в сериалах «Трудные подростки» и «Афродеревня» Анастасия Крылова.