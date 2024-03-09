Weapons and Strategy: Зеленского свергнут, если он не пойдет на переговоры с РФ

Экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен не исключил свержения киевского режима на Украине и прихода к власти в стране такого правительства, которое было бы готово вести переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта.
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