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Weapons and Strategy: Зеленского свергнут, если он не пойдет на переговоры с РФ

Weapons and Strategy: Зеленского свергнут, если он не пойдет на переговоры с РФ

Экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен не исключил свержения киевского режима на Украине и прихода к власти в стране такого правительства, которое было бы готово вести переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта.

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