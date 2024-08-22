Палеонтолог рассказал о древнейшем найденном пенисе

Его сохранность оценили примерно в 425 миллионов лет Учёный из Великобритании Дэвид Сиветер сделал удивительное открытие — он нашёл самый древний пенис на Земле! Об этом он рассказал в подкасте What The Duck?! на радиостанции ABC Radio.
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