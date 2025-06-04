Юные футболисты приняли участие во Всероссийском экоуроке Росприроднадзора и РФС

Более 3,2 тыс. подростков-футболистов со всей России приняли участие во Всероссийском экоуроке, организованном в рамках международной премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» совместно с Российским футбольным союзом (РФС).
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